2018-09-12T12:17:29+03:00
Здоровье

Около двух псковских гипермаркетов с 10 по 14 сентября можно будет привиться от гриппа

Выездные пункты вакцинации будут работать за Завеличье и на Запсковье
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
Оптимальный период, чтобы привиться от гриппа, - сентябрь и октябрь, настаивают врачи.Оптимальный период, чтобы привиться от гриппа, - сентябрь и октябрь, настаивают врачи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Псковичи смогут привиться от гриппа вне стен медучреждения. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковской городской поликлинике, с 10 по 14 сентября около двух гипермаркетов в Пскове будет работать передвижной фельдшерско-акушерский пункт, в котором и можно будет сделать прививку. Автобус будет работать с 10 по 14 сентября на Завеличье и на Запсковье.

Около гипермаркета «Империал» медики будут дежурить с 10.00 до 14.00, а потом отправятся на Запсковье, где расположатся на парковке у «Семейного магнита» с 15.00 до 18.00.

Кроме того, в поликлинике обратили внимание на то, что работодатели могут договориться с медучреждением и устроить выездную вакцинацию. Врачи с вакциной приедут в организацию и проведут так вакцинацию всех желающих, чтобы не отрывать сотрудников от их обязанностей.

Оптимальный период, чтобы привиться от гриппа, - сентябрь и октябрь, настаивают врачи.

КОНКРЕТНО

Где в Пскове сделать прививку от гриппа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам