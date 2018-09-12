Около двух псковских гипермаркетов с 10 по 14 сентября можно будет привиться от гриппа

12 Сент. 12:08 2018-09-12T12:17:29+03:00

Выездные пункты вакцинации будут работать за Завеличье и на Запсковье

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Псковичи смогут привиться от гриппа вне стен медучреждения. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковской городской поликлинике, с 10 по 14 сентября около двух гипермаркетов в Пскове будет работать передвижной фельдшерско-акушерский пункт, в котором и можно будет сделать прививку. Автобус будет работать с 10 по 14 сентября на Завеличье и на Запсковье.

Около гипермаркета «Империал» медики будут дежурить с 10.00 до 14.00, а потом отправятся на Запсковье, где расположатся на парковке у «Семейного магнита» с 15.00 до 18.00.

Кроме того, в поликлинике обратили внимание на то, что работодатели могут договориться с медучреждением и устроить выездную вакцинацию. Врачи с вакциной приедут в организацию и проведут так вакцинацию всех желающих, чтобы не отрывать сотрудников от их обязанностей.

Оптимальный период, чтобы привиться от гриппа, - сентябрь и октябрь, настаивают врачи.

КОНКРЕТНО

Где в Пскове сделать прививку от гриппа.