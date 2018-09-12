2018-09-12T12:16:54+03:00
Общество

Улицу Конную в Пскове на неделю закроют для автомашин

Связано это с ремонтом дороги
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Улицу Конную ждёт ремонт.Улицу Конную ждёт ремонт.Фото: Яндекс.карты
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В Пскове в ближайшие дни будет закрыто движение любого транспорта по улице Конной. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, речь идет об отрезке от пересечения с улицей Максима Горького до улицы Петровской.

Закрыть этот проблемный участок, на который частенько жалуются водители из-за большого количества ям, планируют в связи с проведением ремонтных работ – на улице Конной будут менять асфальтовое покрытие.

В ведомстве уточнили, что ремонт запланирован с 13 по 18 сентября. Работы будут проводить в дневные часы – с 08.00 до 20.00. Но с одной оговоркой – только при хорошей погоде. Если пойдет дождь или начнется гроза, придется вносить коррективы в план действий.

Автовладельцам и жителям прилегающих домов рекомендуют заранее продумывать маршруты своих поездок и обращать внимание на появление новых ограничивающих движение дорожных знаков.

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