Улицу Конную в Пскове на неделю закроют для автомашин

12 Сент. 12:16 2018-09-12T12:16:54+03:00

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В Пскове в ближайшие дни будет закрыто движение любого транспорта по улице Конной. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, речь идет об отрезке от пересечения с улицей Максима Горького до улицы Петровской.

Закрыть этот проблемный участок, на который частенько жалуются водители из-за большого количества ям, планируют в связи с проведением ремонтных работ – на улице Конной будут менять асфальтовое покрытие.

В ведомстве уточнили, что ремонт запланирован с 13 по 18 сентября. Работы будут проводить в дневные часы – с 08.00 до 20.00. Но с одной оговоркой – только при хорошей погоде. Если пойдет дождь или начнется гроза, придется вносить коррективы в план действий.

Автовладельцам и жителям прилегающих домов рекомендуют заранее продумывать маршруты своих поездок и обращать внимание на появление новых ограничивающих движение дорожных знаков.