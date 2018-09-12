2018-09-12T13:51:27+03:00
Общество

Новую школу в Пскове планируют построить на улице Юбилейной

Городские власти провели общественные слушания, чтобы специально для этого перезонировать земельный участок
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Новое здание, которое появится на месте стадиона, будет рассчитано на 650 учеников.Новое здание, которое появится на месте стадиона, будет рассчитано на 650 учеников.Фото: Яндекс.карты
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В Пскове новенькая школа может появиться на улице Юбилейной, там, где сейчас располагается стадион. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, участок выбран по многим причинам – это Дальнее Завеличье, здесь большое количество многоквартирных домов, выстроена транспортная логистика. Да, не так далеко школа № 10. Но, как убеждены городские власти, в Пскове слишком остро стоит вопрос второй смены в образовательных учреждениях - сегодня более 4000 детей учится во вторую смену.

Новое здание будет рассчитано на 650 учеников.

Для того, чтобы стройка началась именно на выбранном участке, его необходимо перезонировать. Дело в том, что пока территория относится к функциональной зоне спортивных сооружений и зеленых насаждений, а требуется, чтобы это была зона объектов общеобразовательных учреждений. Сделать это можно на сессии Псковской гордумы, но прежде необходимо провести общественные слушания. Их провели 11 сентября, предложение о перезонировании было поддержано местными жителями.

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