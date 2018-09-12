В Красногородском районе сирота, которой не дали жильё вовремя, получит квартиру

12 Сент. 13:59 2018-09-12T14:00:20+03:00

Девушка-сирота не могла получить квартиру ранее, потому что уже была закреплена за жилым помещением, принадлежащем юридическому лицу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Красногородском районе по требованию районного прокурора администрация муниципалитета выдаст девушке-сироте новое жильё. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» помощник прокурора Красногородского района Анна Никульникова, девушка-сирота не могла получить квартиру ранее, потому что уже была закреплена за жилым помещением, принадлежащем юридическому лицу.

- Очень давно эту квартиру маме девушки подарила организация. Позже жильё оказалось в собственности муниципалитета, - сообщила Анна Никульникова. - Сейчас сирота уже старше 23 лет, но она не получила полагающуюся жилплощадь ещё в то время, когда должна была.

Районная прокуратура выявила нарушение прав девушки-сироты на обеспечение жильём в результате проверки по соцобеспечению. В пресс-службе прокуратуры Псковской области добавили, что принадлежащее организации помещение администрация Красногородского района закрепила за сиротой ещё в 2001 году.