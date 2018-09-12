2018-09-12T14:00:20+03:00
Общество

В Красногородском районе сирота, которой не дали жильё вовремя, получит квартиру

Раньше девушка-сирота не могла получить жильё из-за требований законодательства
Алексей Назаров
Поделиться:
Девушка-сирота не могла получить квартиру ранее, потому что уже была закреплена за жилым помещением, принадлежащем юридическому лицу.Девушка-сирота не могла получить квартиру ранее, потому что уже была закреплена за жилым помещением, принадлежащем юридическому лицу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Красногородском районе по требованию районного прокурора администрация муниципалитета выдаст девушке-сироте новое жильё. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» помощник прокурора Красногородского района Анна Никульникова, девушка-сирота не могла получить квартиру ранее, потому что уже была закреплена за жилым помещением, принадлежащем юридическому лицу.

- Очень давно эту квартиру маме девушки подарила организация. Позже жильё оказалось в собственности муниципалитета, - сообщила Анна Никульникова. - Сейчас сирота уже старше 23 лет, но она не получила полагающуюся жилплощадь ещё в то время, когда должна была.

Районная прокуратура выявила нарушение прав девушки-сироты на обеспечение жильём в результате проверки по соцобеспечению. В пресс-службе прокуратуры Псковской области добавили, что принадлежащее организации помещение администрация Красногородского района закрепила за сиротой ещё в 2001 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам