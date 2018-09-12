2018-09-12T14:24:56+03:00
Недвижимость

В Псковской области из-за долгов без электричества остались 118 котельных

Не платят за потребленные ресурсы и другие предприятия сферы ЖКХ
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Должникам отключают электричество только после уведомления и переговоров. Фото: пресс-служба филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».Должникам отключают электричество только после уведомления и переговоров. Фото: пресс-служба филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».
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Больше сотни псковских котельных и предприятий ЖКХ остались без электричества из-за долгов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», предприятия давно не платили по счетам за свет, за что и остались без этого ценного ресурса.

- Отключение электроэнергии происходит не внезапно — должников предварительно уведомляют о возможных последствиях, - пояснили в ведомстве и добавили, что с должниками ведут переговоры и на строгие меры идут в крайнем случае.

Специалисты ведомства подсчитали, что подача электричества прекращена в 118 котельных. Самое большое число обесточенных котельных находится в Островском районе – 19, дальше идут Невельский район (14), Струго-Красненский (13), Себежский (12), Великолукский (11).

Плату за ресурс не вносят и более крупные предприятия. Долги некоторых достигли отметки в 90 миллионов рубли. Общая сумма их задолженности сравнима с годовым бюджетом на ремонт, который закладывает «Псковэнерго».

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