В Псковской области из-за долгов без электричества остались 118 котельных
Больше сотни псковских котельных и предприятий ЖКХ остались без электричества из-за долгов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», предприятия давно не платили по счетам за свет, за что и остались без этого ценного ресурса.
- Отключение электроэнергии происходит не внезапно — должников предварительно уведомляют о возможных последствиях, - пояснили в ведомстве и добавили, что с должниками ведут переговоры и на строгие меры идут в крайнем случае.
Специалисты ведомства подсчитали, что подача электричества прекращена в 118 котельных. Самое большое число обесточенных котельных находится в Островском районе – 19, дальше идут Невельский район (14), Струго-Красненский (13), Себежский (12), Великолукский (11).
Плату за ресурс не вносят и более крупные предприятия. Долги некоторых достигли отметки в 90 миллионов рубли. Общая сумма их задолженности сравнима с годовым бюджетом на ремонт, который закладывает «Псковэнерго».
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