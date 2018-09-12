2018-09-12T14:30:23+03:00
Звезды

В Псковский музей вернулись картины Петрова-Водкина и Костенко

Произведения искусства радовали посетителей санкт-петербуржских выставок
Алексей Назаров
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С мая по август 2018 года две работы живописца-символиста Петрова-Водкина были в санкт-петербургском «Русском музее».С мая по август 2018 года две работы живописца-символиста Петрова-Водкина были в санкт-петербургском «Русском музее».Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Из Санкт-Петербурга в Псковский государственный объединенный историко-культурный музей-заповедник вернули работы Кузьмы Петрова-Водкина «Две» (1917 год), «Микула Селянинович» (1918 год), а также картину Любви Костенко «Семья» (1977 года). Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сейчас произведения искусства хранятся в фондах музея.

- Все эти картины выставят в Пскове после ремонта учреждения, - сообщили в ведомстве.

С мая по август 2018 года две работы живописца-символиста Петрова-Водкина были в санкт-петербургском «Русском музее», на выставке «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения». Картину же современного автора Любви Костенко выставляли с 27 июля по 9 сентября в Музее искусства Санкт-Петербурга 20 - 21 веков, на выставке «Аккорды живописи».

Картину «Две» сотрудники Санкт-Петербургской академией художеств передали Псковскому музею ещё в 1919 году. «Микулу Селяниновича» же псковское учреждение получило в 1921 году, на хранение, от Государственного музейного фонда.

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