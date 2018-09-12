В Пскове в честь воеводы Шуйского пройдёт праздник «И я там был, мёд-пиво пил...»

12 Сент. 14:57 2018-09-12T15:10:38+03:00

Гости мероприятия поучаствуют в конкурсах, а также отправятся на экскурсию и в крестный ход

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Около Покровской башни 22 сентября Псковский государственный историко-культурный музей-заповедник устраивает праздник «И я там был, мёд-пиво пил...». На территории увеселительно-исторического мероприятия организуют пять площадок, или дворов: «исторический», «ремесленный», «зрелищный», «музыкальный» и «сытный».

- Вход на все пять участков - абсолютно бесплатный, - сообщили органиазторы на встрече с журналистами.

В 11.30 от памятнику 300-летия героической обороны Пскова от войск Стефана Батория начнётся крестный ход. В это время пройдут экскурсии по башне, выступления рыцарей на ходулях и лучников, а также разнообразные конкурсы. Кроме того, на увеселительном мероприятии споют церковные хоры, а в 13.30, 15.00 и 17.00 дети посмотрят спектакль «Петух-воевода». В 14.45 же начнётся приключение «Лести не слушаем, а угроз не боимся».

Праздник проходит в Пскове уже в третий раз.