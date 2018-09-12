2018-09-12T15:10:38+03:00
Звезды

В Пскове в честь воеводы Шуйского пройдёт праздник «И я там был, мёд-пиво пил...»

Гости мероприятия поучаствуют в конкурсах, а также отправятся на экскурсию и в крестный ход
Раиса Семёнова
Поделиться:
В центре Пскова раскинутся пять средневековых дворов. Фото: организаторы.В центре Пскова раскинутся пять средневековых дворов. Фото: организаторы.
Изменить размер текста:

Около Покровской башни 22 сентября Псковский государственный историко-культурный музей-заповедник устраивает праздник «И я там был, мёд-пиво пил...». На территории увеселительно-исторического мероприятия организуют пять площадок, или дворов: «исторический», «ремесленный», «зрелищный», «музыкальный» и «сытный».

- Вход на все пять участков - абсолютно бесплатный, - сообщили органиазторы на встрече с журналистами.

В 11.30 от памятнику 300-летия героической обороны Пскова от войск Стефана Батория начнётся крестный ход. В это время пройдут экскурсии по башне, выступления рыцарей на ходулях и лучников, а также разнообразные конкурсы. Кроме того, на увеселительном мероприятии споют церковные хоры, а в 13.30, 15.00 и 17.00 дети посмотрят спектакль «Петух-воевода». В 14.45 же начнётся приключение «Лести не слушаем, а угроз не боимся».

Праздник проходит в Пскове уже в третий раз.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам