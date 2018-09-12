2018-09-12T15:27:36+03:00
Общество

Названа дата прощания с архимандритом Тихоном (Секретарёвым)

Отпевание пройдёт в Михайловском соборе
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Архимандрит Тихон был наместником Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря с августа 1995 по мая 2018 года. Фото: официальная страница монастыря в соцсетях.Архимандрит Тихон был наместником Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря с августа 1995 по мая 2018 года. Фото: официальная страница монастыря в соцсетях.
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Названа дата, когда пройдёт прощание с архимандритом Тихоном (Секретарёвым), который ушёл из жизни в ночь на 12 сентября 2018 года. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псково-Печерском монастыре, отпевание почившего Наместника состоится 14 сентября в 09.30 в Михайловском соборе сразу после окончания Божественной литургии.

Известие о смерти архимандрита появилось утром 12 сентября. Сообщалось, что Тихон (Секретарёв) в ночь вернулся с паломничества на гору Афон, но почувствовал себя плохо. Старец долгое время тяжело болел, болезнь и стала причиной смерти.

Из-за плохого самочувствия Тихон в мае 2018 года сложил с себя полномочия Наместника монастыря, которым являлся с 1995 года. Близкие отмечают, что со смертью Тихона для монастыря ушла целая эпоха.

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