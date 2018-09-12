Названа дата прощания с архимандритом Тихоном (Секретарёвым)
Названа дата, когда пройдёт прощание с архимандритом Тихоном (Секретарёвым), который ушёл из жизни в ночь на 12 сентября 2018 года. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псково-Печерском монастыре, отпевание почившего Наместника состоится 14 сентября в 09.30 в Михайловском соборе сразу после окончания Божественной литургии.
Известие о смерти архимандрита появилось утром 12 сентября. Сообщалось, что Тихон (Секретарёв) в ночь вернулся с паломничества на гору Афон, но почувствовал себя плохо. Старец долгое время тяжело болел, болезнь и стала причиной смерти.
Из-за плохого самочувствия Тихон в мае 2018 года сложил с себя полномочия Наместника монастыря, которым являлся с 1995 года. Близкие отмечают, что со смертью Тихона для монастыря ушла целая эпоха.