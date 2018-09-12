В Пскове к 60-летию Псковского русского народного хора откроется выставка
В фойе Псковского музея-заповедника 14 сентября откроется выставка, приуроченная к 60-летию коллектива псковских исполнителей национальных песен, Псковского русского народного хора. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в этот день для всех собравшихся мастеровитые хористы споют несколько репертуарных произведений.
- На мероприятии гости увидят многочисленные, разнообразные награды Псковского русского народного хора: статуэтки и дипломы, - сообщили в ведомстве. - Сама же выставка закроется 8 октября.
Как отметили в пресс-службе администрации Псковской области, коллектив хора крепко связан с псковскими землями. Исполнители творческого коллектива активно трудятся, перманентно ищут и изучают фольклорные особенности местности. На данный момент в Псковский русский народный хор входит около восьмидесяти человек. Участникам творческого объедения - от четырнадцати до восьмидесяти лет.