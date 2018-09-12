В Пскове к 60-летию Псковского русского народного хора откроется выставка

12 Сент. 15:45 2018-09-12T15:45:19+03:00

В 2018 году хору исполняется 60 лет. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Она будет работать с 14 сентября по 8 октября

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В фойе Псковского музея-заповедника 14 сентября откроется выставка, приуроченная к 60-летию коллектива псковских исполнителей национальных песен, Псковского русского народного хора. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в этот день для всех собравшихся мастеровитые хористы споют несколько репертуарных произведений.

- На мероприятии гости увидят многочисленные, разнообразные награды Псковского русского народного хора: статуэтки и дипломы, - сообщили в ведомстве. - Сама же выставка закроется 8 октября.

Как отметили в пресс-службе администрации Псковской области, коллектив хора крепко связан с псковскими землями. Исполнители творческого коллектива активно трудятся, перманентно ищут и изучают фольклорные особенности местности. На данный момент в Псковский русский народный хор входит около восьмидесяти человек. Участникам творческого объедения - от четырнадцати до восьмидесяти лет.