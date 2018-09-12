2018-09-12T16:42:18+03:00
Общество

В Пскове из-за строительного забора дети идут до школы по дороге

Ещё 1 сентября проблемы не было
Алексей Назаров
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Женщина пожаловалась, что детям приходится ходить по дороге. Фото: сайт-ведерников.рфЖенщина пожаловалась, что детям приходится ходить по дороге. Фото: сайт-ведерников.рф
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В Пскове из-за строительного забора дети вынуждены ходить в школу по проезжей части улицы Балтийской. С такой проблемой столкнулись родители детей, которые учатся в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Об этом на сайте врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова написал пользователь Ирина К.

В своей жалобе этот пользователь заявила, что является мамой ученика гимназии и переживает за жизнь всех школьников учебного учреждения, которые по пути к заветному зданию ПИЛГ пытаются «увернуться от машин». Со слов Ирины, ещё первого сентября дети шли в гимназию по безопасному участку, между забором и бетонными полусферами, но уже одиннадцатого числа забор стройки переместили так, что этот участок исчез.

По данным интернет-ресурса врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, ответственным за решение проблемы назначен Глава Псковского района Владимир Лавренов.

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