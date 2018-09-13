В Псковской области перед судом предстал за взятку инспектор труда

13 Сент. 10:20 2018-09-13T10:20:26+03:00

Решением суда взяточник приговорен к лишению свободы на срок в 1,5 года условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он пообещал не привлекать к ответственности директора проверяемой организации за 17 тысяч рублей

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В Пскове на скамье подсудимых оказался сотрудник государственной инспекции труда. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, инспектору предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса: «получение взятки» (ч.1 статьи 291.2 УК РФ) и «мошенничество» (ч. 3 статьи 159 УК РФ).

В ходе расследования выяснилось, что во время проверки одной из организаций города весной 2017 года инспектор нашел некоторые нарушения и предложил руководству юридического лица сократить размер штрафа за небольшое поощрение. Сумма взятки составила 5 000 рублей.

Годом раньше проводилась подобная проверка в другой организации, там тоже были нарушения и «помощь», но тогда она обошлась директору в 17 000 рублей. Эта сумма, по словам инспектора, помогала полностью избежать административной ответственности. Руководство пошло навстречу, не подозревая, что инспектор труда даже не имеет достаточных для этого полномочий.

Решением суда взяточник приговорен к лишению свободы на срок в 1,5 года условно.