2018-09-13T10:32:51+03:00
Общество

В Новоржевском районе в горящем жилом доме погибли двое местных жителей

Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём
Алексей Назаров
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На место возгорания выезжали сотрудники пожарно-спасательной части № 18.На место возгорания выезжали сотрудники пожарно-спасательной части № 18.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В Новоржевском районе, в деревне Пришвино, утром 12 сентября в жилом доме, площадью 12 на 10 метров, в пожаре сгорели двое местных жителей. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, в 06.30 сотрудники министерства обнаружили в здании труп мужчины 1956 года рождения, а в 08.50 – тело гражданина 1970 года рождения.

– Полностью сгорела кровля здания. Само же помещение выгорело изнутри, – сообщил Юрий Черепицкий. – Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место возгорания выезжали сотрудники пожарно-спасательной части №18. Для ликвидации пожара были задействованы две автоцистерны, пять человек личного состава, а также два таких специальных устройства компактных струй воды, как «Ствол Б». Сотрудники ведомства организовали подвод воды из пруда, который находится в полутора километрах от загоревшегося дома.

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