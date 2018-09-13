2018-09-13T10:44:45+03:00
Общество

Псковские пограничники задержали нарушителей, которые выдавали себя за гастролирующих артистов

Задержанные уверяли, что в лесу недалеко от границы оказались из-за ошибки навигатора
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Пятерых уже оштрафовали и скоро выдворят из России, личности двоих нарушителей устанавливают.Пятерых уже оштрафовали и скоро выдворят из России, личности двоих нарушителей устанавливают.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Псковской области пограничники задержали очередную группу нарушителей, которые пытались незаконно перейти российско-эстонскую границу. Однако в этот раз задержанные отличились богатой фантазией и стали уверять пограничников, что оказались в лесу в Печорском районе случайно. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нарушители – граждане одной западноафриканской республики.

Гости из Африки представились музыкальной группой, которая ехала с концертом в Санкт-Петербург. Тот факт, что Северная столица находится в противоположной стороне, куда они двигались, артисты объяснили тем, что доверились навигатору, а он сломался и завёл их в печорские дебри.

- Впрочем, никаких музыкальных инструментов и иных творческих атрибутов у них при себе не оказалось, - пояснили в пресс-службе погрануправления.

Нарушителей задержали, возбудили дело об административном правонарушении. В итоге пятерых оштрафовали и скоро выдворят за пределы России, а личность двоих до сих пор не могут установить.

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