В Палкинском районе из-за короткого замыкания сгорела «Газель»

13 Сент. 10:56 2018-09-13T10:56:36+03:00

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В Палкинском районе в деревне Черская, что в Черской волости, утром 12 сентября загорелся автомобиль - грузовая «Газель». Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, по всей площади выгорели моторный отсек и кабина этого транспортного средства.

– Предположительная причина возгорания – это короткое замыкание в электропроводке моторного отсека, – сообщил сотрудник пресс-службы управления Юрий Черепицкий. – Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области добавили также, что ликвидировали пожар с помощью двух автоцистерн и пятерых сотрудников ведомства. На возгорание отреагировала пожарно-спасательная часть № 22. Для тушения сотрудники использовали также воздушно-пенный ствол и ствол «Б», израсходовали шестьдесят литров пенообразователя.

КСТАТИ

В Новоржевском районе в этот же в пожаре погибли двое мужчин.