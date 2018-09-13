В магазинах Псковской области подорожали сосиски и мясные консервы

13 Сент. 11:00 2018-09-13T11:00:24+03:00

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В крупных торговых сетях и небольших продуктовых магазинчиках на территории Псковской области за минувшую неделю подорожали свинина, сосиски, сардельки и вареные колбасы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковстате, показательнее всего стали изменение на ценниках сосисок и сарделек. Они выросли в цене сразу на 6 рублей – с 312,58 рублей за килограмм до 318,18 рублей.

Свинина «потяжелела» на 2 рубля – с 243,18 до 245,02 рублей за кило. На 3 рубля прибавили мясные консервы (со 123,71 рубля до 126,49 рублей), вареные колбасы (с 304,91 до 307,44 рублей), куриное яйцо (с 45,28 рублей за десяток до 48,56 рублей), мягкие конфеты, глазированные шоколадом (с 309,21 рублей за кило до 312,28 рублей).

А вот сезонные овощи и фрукты стали чуть доступнее покупателям. Так, помидоры подешевели на 3 рубля (с 73,57 до 70,64 рублей за килограмм), на столько же подешевела морковь (с 43,66 до 40,93) и карамель (с 207,33 до 204,65 рублей за килограмм). Сразу на 6 рублей «полегчал» ценник печенья (со 171,11 до 165,21 рубля за кило).