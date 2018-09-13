В Опочецком районе нашли миномётную мину

13 Сент. 11:15 2018-09-13T11:15:55+03:00

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на обезвреживание взрывоопасного предмета выезжала группа псковского поисково-спасательного отряда. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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В Опочецком районе, в деревне Варыгино, административном центре Варыгинской волости, утром 12 сентября обнаружили взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, этим предметом оказалась старая миномётная мина, диаметр которой 82 миллиметра.

– После того, как сотрудники управления нашли взрывоопасный предмет, для ликвидации его вывезли на полигон, – сообщил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на обезвреживание взрывоопасного предмета выезжала группа псковского поисково-спасательного отряда. Сотрудники задействовали одну единицу техники. Чтобы разобраться с этой миномётной миной, ведомству хватило двух человек.