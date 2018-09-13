2018-09-13T11:24:37+03:00
Общество

Три реактивных гранаты нашли жители Пыталово

Снаряды калибром 88 миллиметров обнаружили на улице Зареченской
Алексей Назаров
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Для ликвидации этих трёх реактивных гранат министерство задействовало одну единицу техники и двух сотрудников.Для ликвидации этих трёх реактивных гранат министерство задействовало одну единицу техники и двух сотрудников.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Пыталово, на улице Зареченской, днём 12 сентября местные жители нашли несколько взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, такими предметами оказались три реактивных гранаты, диаметры которых 88 миллиметров.

– Обезвреживанием этих трёх взрывоопасных предметов занимались сотрудники псковской поисково-спасательного отряда, – сообщил сотрудник пресс-службы Главного Управления регионального МЧС Юрий Черепицкий.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области отметили также, что для ликвидации этих трёх реактивных гранат министерство задействовало одну единицу техники и двух сотрудников.

КСТАТИ

В этот же день в Опочецком районе нашли миномётную мину, которая пролежала в земле больше 70 лет.

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