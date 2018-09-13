2018-09-13T11:48:05+03:00
Общество

В Пыталово сгорела крыша жилого дома

Сотрудники МЧС спасли два жилых дома и четыре хозпостройки
Алексей Назаров
Поделиться:
К счастью, в пожаре никто не пострадал.К счастью, в пожаре никто не пострадал.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Пыталово, на улице Выгонная, днём 12 сентября горел жилой дом. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, выгорела кровля здания, по всей площади.

– Пожар произошёл в результате неисправности печного отопления, – сообщил сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС Юрий Черепицкий. – Спасено два жилых дома и четыре хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Как отметили в областном отделении ведомстве, сотрудники министерства прибыли на пожар почти сразу, через четыре минуты после заявки местного жителя. Сработала пожарно-спасательная часть № 28, которая сначала локализовала пламя, а спустя двадцать минут – ликвидировала. На месте работали две автоцистерны и пять человек личного состава. Сотрудники использовали также два ствола «Б».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам