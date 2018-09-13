В Пыталово сгорела крыша жилого дома

13 Сент. 11:47 2018-09-13T11:48:05+03:00

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники МЧС спасли два жилых дома и четыре хозпостройки

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В Пыталово, на улице Выгонная, днём 12 сентября горел жилой дом. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, выгорела кровля здания, по всей площади.

– Пожар произошёл в результате неисправности печного отопления, – сообщил сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС Юрий Черепицкий. – Спасено два жилых дома и четыре хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Как отметили в областном отделении ведомстве, сотрудники министерства прибыли на пожар почти сразу, через четыре минуты после заявки местного жителя. Сработала пожарно-спасательная часть № 28, которая сначала локализовала пламя, а спустя двадцать минут – ликвидировала. На месте работали две автоцистерны и пять человек личного состава. Сотрудники использовали также два ствола «Б».