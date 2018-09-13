В Великих Луках сбитая машиной пожилая женщина получила травмы конечностей

13 Сент. 13:30 2018-09-13T13:31:01+03:00

Водитель сдавал назад и не заметил пострадавшую

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В Великих Луках около дома №11 по улице Дворецкой днём 12 сентября водитель «БМВ 523», молодой человек 1991 года рождения, сбил пожилую женщину 1936 года рождения. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, водитель автомобиля сдавал назад и не заметил женщину.

– В результате пострадавшая получила различные травму лица и рук, – сообщила сотрудник регионального отделения УМВД России Дарья Чистякова. – Сейчас женщина госпитализирована.

Как добавили пресс-службы УМВД России по Псковской области, оба участника дорожно-транспортного происшествия – местные жители. В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области добавили, что для ликвидации аварии сотрудники управления использовали одну единицу техники и задействовали три человека.