2018-09-13T13:31:01+03:00
Происшествия

В Великих Луках сбитая машиной пожилая женщина получила травмы конечностей

Водитель сдавал назад и не заметил пострадавшую
Алексей Назаров
Поделиться:
Женщину госпитализировали.Женщину госпитализировали.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

В Великих Луках около дома №11 по улице Дворецкой днём 12 сентября водитель «БМВ 523», молодой человек 1991 года рождения, сбил пожилую женщину 1936 года рождения. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, водитель автомобиля сдавал назад и не заметил женщину.

– В результате пострадавшая получила различные травму лица и рук, – сообщила сотрудник регионального отделения УМВД России Дарья Чистякова. – Сейчас женщина госпитализирована.

Как добавили пресс-службы УМВД России по Псковской области, оба участника дорожно-транспортного происшествия – местные жители. В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области добавили, что для ликвидации аварии сотрудники управления использовали одну единицу техники и задействовали три человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам