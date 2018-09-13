В столкновении самосвала и легковушки в Пскове пострадала девушка-подросток
В Пскове две девушки пострадали в дорожно-транспортном происшетсвии на улице Ижорского батальона, 5. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, утром 12 августа там столкнулись самосвал МАЗ и ВАЗ. Обе пострадавшие ехали в легковушке: 24-летняя - за рулём, 16-летняя - на пассажирском кресле.
– Водитель самосвала, мужчина 1960 года рождения, ехал сзади машины девушки, но не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего и произошло дорожно-транспортное происшествие, – сообщила Дарья Чистякова.
Самосвал налетел на легковой автомобиль. В итоге подростка доставили в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. У девушки-водителя диагнострировали ушиб грудной клетки, но пострадавшая отказалась от госпитализации.
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