В столкновении самосвала и легковушки в Пскове пострадала девушка-подросток

13 Сент. 13:55 2018-09-13T13:55:54+03:00

В итоге подростка доставили в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Её отправили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму

Изменить размер текста: A A

В Пскове две девушки пострадали в дорожно-транспортном происшетсвии на улице Ижорского батальона, 5. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, утром 12 августа там столкнулись самосвал МАЗ и ВАЗ. Обе пострадавшие ехали в легковушке: 24-летняя - за рулём, 16-летняя - на пассажирском кресле.

– Водитель самосвала, мужчина 1960 года рождения, ехал сзади машины девушки, но не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего и произошло дорожно-транспортное происшествие, – сообщила Дарья Чистякова.

Самосвал налетел на легковой автомобиль. В итоге подростка доставили в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. У девушки-водителя диагнострировали ушиб грудной клетки, но пострадавшая отказалась от госпитализации.

КСТАТИ

В Псковской области после ДТП в больницу попала пенсионерка, которую сбили в Великих Луках, а в Псковском районе погиб водитель вылетевшей в кювет машины.