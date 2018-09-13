2018-09-13T15:52:31+03:00
Происшествия

Полиция вернула великолучанке велосипеды, которые у неё украли двое безработных

Воришек не остановили металлические тросы, которыми велосипеды были пристёгнуты
Алексей Назаров
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Полиция вычислила подозреваемых и задержала их.Полиция вычислила подозреваемых и задержала их.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Великих Луках сотрудники полиции вернули местной жительнице два велосипеда. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД по Псковской области, преступное деяние совершили двое безработных из Куньинского района. Одному нарушителю – 29 лет, другому – 18 лет. Ущерб, который воришки нанесли потерпевшей, оценили в двадцать тысяч рублей.

– В результате обыска, проводимого у подозреваемых, велосипеды изъяли, – сообщили в пресс-службе регионального отделения управления.

Как отметили в ведомстве, эти двое жителей Куньинского района привлечены к уголовной ответственности, по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

О краже сотрудникам полиции рассказала хозяйка двух двухколёсных транспортных средств. Само преступление нарушители совершили в начале сентября. Они распилили противоугонную защиту, металлические тросы, которыми хозяйка зафиксировала велосипеды на улице Зверева.

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