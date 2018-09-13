В Пскове 550 псковичей получат знаки ГТО

13 Сент. 16:20 2018-09-13T16:20:31+03:00

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В Пскове 550 псковичей получат отличительную награду «Готов к труду и обороне» (ГТО) той или иной степени, знаки Всероссийского физкультурно-спортивного. Церемонии пройдут 24 и 26 сентября в Доме детского творчества. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, возраст отличившихся спортсменов – от семи до семидесяти лет.

– Псковичей, которые прошли все испытания и выполнили необходимые требования, наградят золотыми, серебренными, а также бронзовыми отличительными знаками, – сообщили в региональном ведомстве.

В пресс-службе администрации Псковской области уточнили, что в Пскове проводили серию зачётных испытаний с января по май 2018 года. Чтобы получить заветные знаки ГТО, участники бегали, отжимались, стреляли, плавали, прыгали в длину, сдавали прочие дисциплины. Награда ГТО – это дополнительные баллы для выпускника, который окончил школу и теперь собирается в высшее учебное заведение.