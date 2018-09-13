Назначен новый руководитель псковского филиала «Почты России»

13 Сент. 16:40 2018-09-13T16:40:13+03:00

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В Псковской области сменился начальник Управления федеральной почтовой связи по Псковской области – филиала ФГУП «Почта России». Новым региональным управляющим стал Евгений Каратушин. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Евгений Каратушин разовьёт почтовую сеть региона и усовершенствует услуги филиала.

– Нового начальника филиала «Почты России» попросили обеспечить для почтальонов комфортные условия труда, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В администрации региона добавили также, что по Псковской области заработают новые отделения «Почты банка». Помимо этого, с помощью Псковского государственного университета организация планирует обзавестись новыми сотрудниками.

СПРАВКА КП

Новый начальник филиала ФГУП «Почта России» Евгений Каратушин окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 2017 года Евгений работал в Сыктывкаре, заместителем директора филиала по коммерции «Почты России».