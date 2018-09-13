В Псковской области приватизируют почти 75% акций «Псковавиа»

13 Сент. 17:31 2018-09-13T17:31:05+03:00

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В Псковской области приватизируют 75 % государственных акций компании «Псковавиа». Начальная стоимость этих ценных бумаг – около пятидесяти миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сам конкурс по продаже акций стартует в ближайшие десять дней.

– Из-за таких перемен не уменьшится количество рабочих мест компании. Это одно из условий конкурса, – сообщили в пресс-службе ведомства региона.

В администрации Псковской области добавили также, что некоторых сотрудников фирмы переподготовят, а некоторые – повысят квалификацию. Кроме того, в условия конкурса входят и различные ограничения по изменению назначений аэровокзала, трансформаторного оборудования, некоторых складов, авиатехбазы, самолётов и прочего. Срок всех этих условий – год. Решение о продаже акций «Псковавиа» 13 сентября утвердил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.