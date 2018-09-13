В Порхове задержали женщину, укравшую шоколад и шампанское

13 Сент. 18:05 2018-09-13T18:05:34+03:00

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В Порхове в продуктовом магазине несколько сотрудников Росгвардии задержали женщину, которая пыталась украсть из торгового зала шоколад, а также – шампанское. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» начальник пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области Василий Малюта, экипаж росгаврдейцев, вневедомственная охрана управления по региону, незамедлительно прибыл на территорию торговой точки, как только получил сигнал.

– Несколько продавцов заметили, что женщина ведёт себя подозрительно, неестественно, и решили остановить её на выходе из этого торгового помещения и нажали на кнопку вызова силовиков, – сообщил начальник пресс-службы Василий Малюта. – Примечательно, что женщина не пыталась пройти мимо продавцов, а дождалась сотрудников охраны росгвардии.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в настоящий момент, незадачливая воровка находится в распоряжении сотрудников полиции.