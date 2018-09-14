В Пскове на пешеходном переходе на улице Труда автомобиль сбил школьника
В Пскове около дома №25 по улице Труда автомобиль «ВАЗ-21099» сбил переходившего дорогу школьника. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 13 сентября в дневные часы на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулём отечественного транспортного средства был тридцатилетний местный житель. К счастью, ребенок остался жив, обошлось и без серьезных травм.
– Ребёнок, мальчик 2007 года рождения, получил ушиб правого бедра. Связывались с родителями – они отказались от госпитализации. По факту аварии проводится проверка, – сообщила Дарья Чистякова.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области добавили, что для ликвидации данного дорожно-транспортного происшествия сотрудники управления задействовали одну единицу техники.