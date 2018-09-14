Авиаперелеты из Пскова в Москву и обратно будут выполнять без привлечения субсидий

14 Сент. 10:45 2018-09-14T10:45:35+03:00

Об этом на встрече с журналистами заявил представитель руководства компании-перевозчика

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Авиаперелеты по маршруту «Псков – Москва» стартуют 2 октября 2018 года. Перевозчиком выступит молодая компания «Азимут». Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», директор по управлению сетью и доходами авиакомпании Олег Дышкант на встрече с жруналистами подчеркнул - полеты будут выполняться без привлечения субсидий. Для этого выстроена грамотная экономическая модель тарифов.

Самые доступные для пассажиров билеты обойдутся в 880 рублей, самые дорогие – в 10 тысяч рублей. Уже сегодня их можно заказать на сайте авиакомпании, по сути, сформировав конструктор дополнительных услуг.

- Общий принцип формирования тарифа: мы хотим сделать их доступными каждому жителю города и области, поэтому базовый тариф начинается с 880 рублей. А далее пассажир, которому нужны дополнительные услуги, может их приобрести: багаж, выбор места при онлайн регистрации, страхование, питание на борту, перевозка несопровождаемого ребенка.

КОНКРЕТНО

До февраля 2019 года полеты будут выполнять по вторникам, четвергам и воскресеньям.