2018-09-14T10:58:09+03:00
Общество

Ежедневные рейсы «Псков – Москва» запустят с марта 2019 года

А до февраля полеты будут выполнять только три дня в неделю
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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С марта 2019 года из Пскова в Москву будут ежедневно вылетать самолеты.С марта 2019 года из Пскова в Москву будут ежедневно вылетать самолеты.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Компания «Азимут» начинает выполнять регулярные рейсы по маршруту «Псков - Москва». Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», первый вылет борта запланирован на 2 октября из Москвы.

- Мы новая авиакомпания, образовались год назад. Весь флот состоит из бортов Sukhoi Superjet. Приоритет – межрегиональное направление. За год мы многого достигли, увеличили количество самолетов до 8, открыли более 35 новых направлений. Входим в пятерку самых пунктуальных авиакомпаний, - сообщил директор по управлению сетью и доходами авиакомпании «Азимут» Олег Дышкант.

До февраля 2019 года полеты будут выполнять 3 дня в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. В 12:00 борт будет вылетать из Москвы, в 16:00 – из Пскова.

- С марта 2019 года планируем увеличить частоту до ежедневной и начать базирование в аэропорту в Пскове с вылетом утром из Пскова в Москву и возвратом вечером. Мы уже получили обращение от псковичей, которые проживают в Москве, что именно такое расписание будет удобно, - добавил представитель компании.

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