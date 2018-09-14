В Пскове легковушка сбила мотоциклиста на улице Народной

14 Сент. 11:11 2018-09-14T11:11:46+03:00

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В Пскове, около дома №31 на улице Народной, автомобиль «Рено Меган» сбил мотоциклиста на «Хонде». Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, все произошло днем 13 сентября. Мотоциклист, 33-летний житель региональной столицы, получил травму. Вызванная на место аварии скорая помощь доставила его в больницу. Медики диагностировали у него перелом ключицы. За рулем автомобиля была 47-летняя псковичка. Она не пострадала.

– Водитель мотоцикла не смог правильно определиться с дистанцией, в результате чего и произошло дорожно-транспортное происшествие. По факту аварии проводится проверка, – сообщила сотрудник Дарья Чистякова.

КСТАТИ

В Пскове, рядом с домом №25 по улице Труда, в тот же день автомобиль «ВАЗ-21099» сбил ребёнка (подробности).