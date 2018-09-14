В 2019 году планируется запустить авиарейс из Пскова в Краснодар

14 Сент. 11:24 2018-09-14T11:24:25+03:00

Из Пскова в 2019 году самолеты могут отправиться в Краснодар и Минеральные Воды. Фото: Влад КОМЯКОВ

Сейчас этот вопрос обсуждается между представителями авиакомпании «Азимут» и региональными властями

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В 2019 году жители Псковской области смогут самолетами добираться до Черноморского побережья. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в планах авиакомпании «Азимут» запуск рейса «Псков – Краснодар». Об этом сообщил директор по управлению сетью и доходами авиакомпании «Азимут» Олег Дышкант.

- Благодаря сотрудничеству с губернатором Михаилом Ведерниковым планируем расширять географию полетов из Пскова, - пояснил он. - В частности, с весны 2019 планируем выполнять рейсы в Краснодар.

Представитель авиакомпании добавил, что «Азимут» уже выполняет рейсы из Краснодара в Сочи, так что путешественники смогут легко добираться до морского побережья.

Коммерческий директор компании «Псковавиа» Елена Герасимова подчеркнула, что обсуждаются и другие направления.

- Мы хотели бы предложить востребованный маршрут «Псков - Минеральные Воды». Предварительное согласование данного вопроса было получено от министерства транспорта. Будем работать в следующем году, - сказала она.