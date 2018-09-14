В 2019 году планируется запустить авиарейс из Пскова в Краснодар
В 2019 году жители Псковской области смогут самолетами добираться до Черноморского побережья. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в планах авиакомпании «Азимут» запуск рейса «Псков – Краснодар». Об этом сообщил директор по управлению сетью и доходами авиакомпании «Азимут» Олег Дышкант.
- Благодаря сотрудничеству с губернатором Михаилом Ведерниковым планируем расширять географию полетов из Пскова, - пояснил он. - В частности, с весны 2019 планируем выполнять рейсы в Краснодар.
Представитель авиакомпании добавил, что «Азимут» уже выполняет рейсы из Краснодара в Сочи, так что путешественники смогут легко добираться до морского побережья.
Коммерческий директор компании «Псковавиа» Елена Герасимова подчеркнула, что обсуждаются и другие направления.
- Мы хотели бы предложить востребованный маршрут «Псков - Минеральные Воды». Предварительное согласование данного вопроса было получено от министерства транспорта. Будем работать в следующем году, - сказала она.