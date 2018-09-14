2018-09-14T11:58:48+03:00
Происшествия

Полиция просит жителей Псковской области помочь в поиске подозреваемых в краже девушек

В поле зрения камер видеонаблюдения они попали в момент снятия денег с краденной карты
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Стоп-кадр с видео камеры наблюдения. Подозреваемые - длинноволосая женщина в белой футболке и темных брюках и женщина с платком на голове.Стоп-кадр с видео камеры наблюдения. Подозреваемые - длинноволосая женщина в белой футболке и темных брюках и женщина с платком на голове.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Жительница Пушкинских Гор осталась без кошелька и сбережений на банковском счете. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, происходило все в районном центре, в здании магазина на улице Ленина. Женщина пользовалась банкоматом, и стоявшая рядом дама подсмотрела ее пин-код. А через несколько минут вытащила из открытой сумки кошелек с 1000 рублей и банковской картой. Вскоре со счета пенсионерки списали еще 50 тысяч рублей.

Полиция установила, что снятие денег произошло на той же улице Ленина. В краже подозреваются две молодые женщины, которые попали на видео камер наблюдения.

Одна из них была одета в белую футболку и темные брюки. Вторая, видимо, подозревала о съемке и специально обмотала голову платком в черно-белую клетку. На ней были рубашка и черные брюки.

Стражи правопорядка просят жителей региона помочь в поиске подозреваемых.

КОНКРЕТНО

Всех, кто узнал мошенниц, просят позвонить в полицию по телефону 02.

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