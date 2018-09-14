В Опочецком районе пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста

14 Сент. 12:07 2018-09-14T12:07:55+03:00

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В Опочецком районе, на пятом километре автодороги Опочка – Пустошка, в деревне Пашкино Пригородной волости, пьяный водитель автомобиля «Дэу Матиз» сбил велосипедиста. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, машиной управлял 34-летний местный житель. Произошло все вечером 13 сентября.

Под колеса автомашины попал 38-летний мужчина, тоже проживающий в этом районе.

К сожалению, полученные травмы оказались настолько сильными, что пострадавший скончался до прибытия медиков.

– Сейчас по этому дорожно-транспортному происшествию проводится проверка, – добавила Дарья Чистякова.

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