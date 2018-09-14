2018-09-14T12:20:51+03:00
Происшествия

В Пскове на улице Инженерной столкнулись две легковушки

Одному из водителей потребовалась медицинская помощь
Алексей Назаров
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В Пскове столкнулись две легковушки, водитель одной из них госпитализированВ Пскове столкнулись две легковушки, водитель одной из них госпитализированФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове столкнулись две легковушки. произошло это рядом с домом №25 по улице Инженерной. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем автомашин находились местные жители, 69-летний мужчина и 33-летняя женина. Псковичку с места дорожно-транспортного происшествия в больницу увезла карета скорой помощи.

– Женщина получила ушиб правого коленного сустава, – сообщили сотрдники ведомства.

Стокновение произошло 13 сентября около 11 часов.

Кроме того, в этот же день в Пскове на улице Труда на нерегулируемом пешеходном переходе легковой автомобиль сбил школьника. Одиннадцатилетний мальчик получил ушиб правого бедра. А на улице Народной легковая машина столкнулась с мотоциклом, в результате мотоциклиста на автомобиле скорой помощи отправили в больницу с подозрением на перелом ключицы.

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