2018-09-14T12:33:25+03:00
Общество

Билеты на самолет из Пскова в Москву охотно раскупают первые пассажиры

Первый рейс отправится по маршруту 2 октября
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковичи охотно бронируют билеты на самолет "Псков - Москва", который возобновляет полеты 2 октября.Псковичи охотно бронируют билеты на самолет "Псков - Москва", который возобновляет полеты 2 октября.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Представители авиакомпании «Азимут», которая будет осуществлять перелеты по маршруту «ПсковМосква», отметили высокий интерес пассажиров к предлагаемым перелетам. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом рассказал директор по управлению сетью и доходами авиакомпании «Азимут» Олег Дышкант.

Продажа билетов уже открыта. Они пользуются большим спросом.

- Первая неделя по спросу на билеты в сравнении с другими направления дала показатели гораздо лучше, чем средние, - сказал он на встрече с журналистами.

Самолет будет совершать полеты три дня в неделю с октября по февраль. Затем в марте изменится расписание и рейс станет ежедневным.

Прилетает борт во Внуково в Москве.

Пассажиров будут доставлять самолетами Sukhoi Superjet. В салоне 100 мест, 20 процентов из них – эконом-класс.

КСТАТИ

Возобновление авиаперелетов между Псковом и Москвой стало возможным благодаря участию региональных властей и лично губернатора Михаила Ведерникова в решении ряда вопросов.

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