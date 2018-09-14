2018-09-14T12:58:18+03:00
Авто

В Псковской области досрочно завершен ремонт моста через реку Плюсса

Движение транспорта возобновлено в привычном режиме
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Мост через реку Плюсса в Псковской области отремонтирован на месяц ранее сроков. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».Мост через реку Плюсса в Псковской области отремонтирован на месяц ранее сроков. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Изменить размер текста:

В Плюсском районе Псковской области досрочно завершен ремонт моста через реку Плюсса. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщила ведущий специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина. Она отметила, что работы были начаты в 2017 году. Речь идет о сооружении на 193-м километре трассы Р-23 (Санкт-Петербург – граница с республикой Беларусь) в районе деревни Малые Льзи. Работы начались в 2017 году. По графику ремонт должен был завершиться в октябре 2018 года.

- В рамках контракта выполнен значительный объем работ – фактически на месте старой переправы построено новое сооружение, - отметила Ольга Черухина.

Мост через реку Плюсса в Псковской области отремонтирован на месяц ранее сроков. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Мост через реку Плюсса в Псковской области отремонтирован на месяц ранее сроков. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Было разобрано мостовое полотно, пролетное строение, установлены новые сваи, опорные части, сделана гидроизоляция. Созданы лестницы для удобства пешеходов, смонтировано барьерное и перильное ограждения.

- На сегодняшний день все ограничения движения сняты, проезд открыт по отремонтированному мосту, по одной полосе в каждом направлении, - уточнили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам