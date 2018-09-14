В Псковской области досрочно завершен ремонт моста через реку Плюсса

14 Сент. 12:58 2018-09-14T12:58:18+03:00

Мост через реку Плюсса в Псковской области отремонтирован на месяц ранее сроков. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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В Плюсском районе Псковской области досрочно завершен ремонт моста через реку Плюсса. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщила ведущий специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина. Она отметила, что работы были начаты в 2017 году. Речь идет о сооружении на 193-м километре трассы Р-23 (Санкт-Петербург – граница с республикой Беларусь) в районе деревни Малые Льзи. Работы начались в 2017 году. По графику ремонт должен был завершиться в октябре 2018 года.

- В рамках контракта выполнен значительный объем работ – фактически на месте старой переправы построено новое сооружение, - отметила Ольга Черухина.

Мост через реку Плюсса в Псковской области отремонтирован на месяц ранее сроков. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Было разобрано мостовое полотно, пролетное строение, установлены новые сваи, опорные части, сделана гидроизоляция. Созданы лестницы для удобства пешеходов, смонтировано барьерное и перильное ограждения.

- На сегодняшний день все ограничения движения сняты, проезд открыт по отремонтированному мосту, по одной полосе в каждом направлении, - уточнили в ведомстве.