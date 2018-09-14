В новом сезоне Театр кукол в Пскове будет давать представления и в будни

14 Сент. 13:35 2018-09-14T13:35:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Для самых маленьких зрителей Пскова стартует новый театральный сезон Псковского областного театра кукол. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, первый спектакль будет дан 22 сентября.

Псковичей ждут новые постановки. Откроет сезон спектакль «Незнайка и его друзья».

В ведомстве подчеркнули, что для удобства зрителей театр внес некоторые коррективы в свою работу. Теперь представления будут даны не только в выходные дни, но и в будни.

В субботу и воскресенье спектакли начнутся в 12:00 и в 14:00, а в будни – в 10:00.

В афишу на сентябрь и октябрь включены такие постановки как: «Красная шапочка», «Любопытный слоненок», «Веселые медвежата», «Машенька и медведь», «Веселая репка», «Золотой ключик», «Три медведя».

Билеты можно приобрести в кассе театра.