В Пскове на улице Яна Райниса велосипедист попал под колеса машины

14 Сент. 13:46 2018-09-14T13:46:06+03:00

В Пскове пожилой мужчина на велосипеде попал под машину. Фото: Сергей ГАПОН

По данным полиции, мужчина на велосипеде не убедился при повороте в безопасности своего маневра

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В Пскове отечественный легковой автомобиль сбил велосипедиста. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, произошло все вблизи дома №31/1 по улице Яна Райниса.

На велосипеде по проезжей части ехал 79-летний местный житель.

– Прежде чем повернуть налево, велосипедист не убедился, что там никого нет. Произошло столкновение с автомобилем. Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – сообщила Дарья Чистякова.

Как добавили в ведомстве, пострадавший получил сотрясение головного мозга и ушиб височной области. По его просьбе машину скорой помощи на место ДТП вызывать не стали, мужчина ехать в больницу отказался.

За рулём легковушки находился тридцатишестилетний пскович, он не пострадал.

КСТАТИ

Еще одно ДТП с участием велосипедиста произошло 13 сентября в Опочецком районе. Там есть погибший (подробности).