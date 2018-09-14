В Пскове на улице Яна Райниса велосипедист попал под колеса машины
В Пскове отечественный легковой автомобиль сбил велосипедиста. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, произошло все вблизи дома №31/1 по улице Яна Райниса.
На велосипеде по проезжей части ехал 79-летний местный житель.
– Прежде чем повернуть налево, велосипедист не убедился, что там никого нет. Произошло столкновение с автомобилем. Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – сообщила Дарья Чистякова.
Как добавили в ведомстве, пострадавший получил сотрясение головного мозга и ушиб височной области. По его просьбе машину скорой помощи на место ДТП вызывать не стали, мужчина ехать в больницу отказался.
За рулём легковушки находился тридцатишестилетний пскович, он не пострадал.
КСТАТИ
Еще одно ДТП с участием велосипедиста произошло 13 сентября в Опочецком районе. Там есть погибший (подробности).