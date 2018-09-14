Жителей Пскова призывают пересесть на велосипеды

14 Сент. 14:09 2018-09-14T14:09:56+03:00

Или отказаться от машин и автобусов в пользу пеших прогулок

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Псков присоединится к «Европейской неделе мобильности». С 16 по 22 сентября жителей облстной столицы призывают не пользоваться автомобилями, а гулять пешком и кататься на велосипедах. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, завершится эта неделя «Всемирным днем без автомобиля» - 22 сентября.

– За эти несколько дней жители города смогут улучшить экологическую ситуацию, – пояснили в ведомстве.

В 2018 году девиз недели мобильности – «Выбирай и двигайся!». Её задача – уменьшить транспортный поток на улицах городов, сократить количество ДТП, снизить уровни шума и загрязнённости.

В администрации муниципалитета отметили, что «Европейская неделя мобильности» существует уже шестнадцать лет. За это время акция смогла доказать свою пользу: снижается транспортный поток, сокращается объем вредных выхлопов, как результат, улучшается самочувствие людей.