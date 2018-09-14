2018-09-14T15:18:37+03:00
Происшествия

В Псковской области на полгода отправят в колонию неплательщика алиментов

Нарушитель задолжал по алиментам 80 тысяч рублей
Алексей Назаров
Поделиться:
В Псковской области неплательщика алиментов отправили в колонию-поселение.В Псковской области неплательщика алиментов отправили в колонию-поселение.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Палкинском районе суд наказал неплательщика алиментов. Шесть месяцев нарушитель теперь проведёт в колонии-поселении. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правде» исполняющий обязанности прокурора Палкинского района Ольга Верзунова, у нерадивого родителя есть тринадцатилетняя дочка и семнадцатилетний сын.

Ранее он уже игнорировал свою обязанность помогать им до достижения совершеннолетия.

Как оказалось, у 53-летний местного жителя уже есть судимость невыплату денег в пользу собственных детей. В начале этого года суд приговорил злоумышленника к ста часам исправительных работ, поскольку не было оправдательных уважительных причин. И судимость к настоящему временине была погашена.

– Теперь этого человека привлекли к уголовной ответственности по части первой статьи 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что суммарный долг по алиментам, числящийся за нарушителем, составляет более восьмидесяти тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам