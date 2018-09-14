В Псковской области на полгода отправят в колонию неплательщика алиментов

14 Сент. 15:18 2018-09-14T15:18:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Палкинском районе суд наказал неплательщика алиментов. Шесть месяцев нарушитель теперь проведёт в колонии-поселении. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правде» исполняющий обязанности прокурора Палкинского района Ольга Верзунова, у нерадивого родителя есть тринадцатилетняя дочка и семнадцатилетний сын.

Ранее он уже игнорировал свою обязанность помогать им до достижения совершеннолетия.

Как оказалось, у 53-летний местного жителя уже есть судимость невыплату денег в пользу собственных детей. В начале этого года суд приговорил злоумышленника к ста часам исправительных работ, поскольку не было оправдательных уважительных причин. И судимость к настоящему временине была погашена.

– Теперь этого человека привлекли к уголовной ответственности по части первой статьи 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что суммарный долг по алиментам, числящийся за нарушителем, составляет более восьмидесяти тысяч рублей.