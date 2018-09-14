В Великих Луках в аварию попал подросток на мотоцикле

14 Сент. 15:29 2018-09-14T15:29:58+03:00

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В Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии, напротив дома №69, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем легковой автомашины была 32-летняя местная жительница.

– Поворачивавшая налево, женщина не уступила дорогу юноше на мотоцикле. В результате чего и произошла авария, – сообщила Дарья Чистякова, сотрудник пресс-службы.

Мотоциклист, семнадцатилетний парень, позднее обратился за медицинской помощью.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

Кроме этого, 13 сентября в Пскове на улице Труда легковушка сбила одиннадцатилетнего ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе – мальчик полчил ушиб правого бедра. А на улице Народной столкнулись легковая машина и мотоцикл. Мотоциклиста доставили в больницу с подозрением на перелом ключицы. На улице Яна Райниса автомашина сбила велосипедиста.