2018-09-14T16:50:32+03:00
Общество

В Острове после вмешательства прокуратуры привели в порядок водоразборную колонку

Местные жители неоднократно жаловались: невозможно набирать воду
Алексей Назаров
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В Острове после вмешательства прокуратуры починили колонку.В Острове после вмешательства прокуратуры починили колонку.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Острове муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Водоканал» починило водоразборную колонку на улице Суворова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, местное население жаловалось постоянно на то, что колонка постоянно протекала. Кроме того, высота трубы была запредельной - около двух метров. попробуй постав тазик или ведро и не облейся пока набираешь воду.

Сотрудники Островской межрайонной прокуратуры в результате проверки выявили нарушения.

– Предприятие-балансодержатель нарушило нормы Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ ; от 07.12.2011), – сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре отметили также, что устранить нарушения получилось только после вмешательства заместителя межрайонного прокурора, который обратился в адрес директора МУП «Водоканал» о необходимости принятия мер.

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