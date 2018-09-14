В Стругах Красных состоялась инаугурация избранного в Единый день голосования главы
В Стругах Красных 14 сентября состоялась инаугурация главы. На пост руководителя в Единый день голосования был избран Александр Волков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на этот пост Александра Волкова избрали уже в четвертый раз. По итогам прошедшего в сентябре этого года голосования он набрал 3552 голоса, что составило 67, 12%.
Поздравить главу Струго-Красненского района приехал врио губернатора Михаил Ведерников.
– У Струго-Красненского района, как и у всей Псковской области немало проблем, но я уверен, что честной ежедневной совместной работой мы справимся со всеми трудностями и вместе решим все поставленные задачи, – заявил глава региона на торжестве, обращаясь к Александру Волкову.
КОНКРЕТНО
9 сентября, в Единый день голосования, были выбраны главы восьми районов Псковской области (подробности).