2018-09-14T18:09:33+03:00
Политика

В Стругах Красных состоялась инаугурация избранного в Единый день голосования главы

Александр Волков стал руководителем района в четвёртый раз
Алексей Назаров
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Александр Волков в четвертый раз избран главой Струго-Красненского района.Александр Волков в четвертый раз избран главой Струго-Красненского района.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Стругах Красных 14 сентября состоялась инаугурация главы. На пост руководителя в Единый день голосования был избран Александр Волков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на этот пост Александра Волкова избрали уже в четвертый раз. По итогам прошедшего в сентябре этого года голосования он набрал 3552 голоса, что составило 67, 12%.

Поздравить главу Струго-Красненского района приехал врио губернатора Михаил Ведерников.

– У Струго-Красненского района, как и у всей Псковской области немало проблем, но я уверен, что честной ежедневной совместной работой мы справимся со всеми трудностями и вместе решим все поставленные задачи, – заявил глава региона на торжестве, обращаясь к Александру Волкову.

КОНКРЕТНО

9 сентября, в Единый день голосования, были выбраны главы восьми районов Псковской области (подробности).

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