2018-09-14T17:42:32+03:00
Общество

Потерявшуюся в лесу Псковского района пожилую женщину помогают искать военные

На помощь спасателям и волонтерам прибыли 25 военнослужащих
Алексей Назаров
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В Псковском районе продолжаются поиски Зинаиды Белоноговой. Она уехала в лес с родственниками за грибами, но к машине не вернулась.В Псковском районе продолжаются поиски Зинаиды Белоноговой. Она уехала в лес с родственниками за грибами, но к машине не вернулась.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Потерявшуюся в лесном массиве Серёдкинской волости Псковского района 84-летнюю Зинаиду Белоногову помогают искать военные. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» внук женщины Олег Исаков, 13 сентября к поискам присоединились 25 военнослужащих из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В этом семье посодействовал врио губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Поиски проводятся на большом участке.

Пока всё безуспешно, - отмечает родственник пропавшей женщины.

Олег Исаков просит присоединиться к поискам охотников и лесников. Нужны те, у кого есть проходимая техника, например, внедорожники, квадроциклы и кроссовые мотоциклы. Нужны дроны. Номер мобильного телефона Олега для волонтеров: 89116957890.

КСТАТИ

Женщина пропала 7 сентября. За грбами приехала с родственниками на машине. Но к назначенному времени из деса не вышла (подробности).

13 сентября в лесу нашли лежанку и пакет с грибами, который оставила женщина (подробности).

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