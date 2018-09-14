2018-09-14T18:17:14+03:00
Политика

Михаил Ведерников зарегистрирован в качестве избранного губернатора Псковской области

Избирательная комиссия подготовила специальное удостоверение для главы региона
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Михаила Ведерникова зарегистрировали в качестве избранного главы Псковской области.Михаила Ведерникова зарегистрировали в качестве избранного главы Псковской области.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Михаил Ведерников зарегистрирован 14 сентября в качестве избранного губернатора Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее решение принято Избирательной комиссией Псковской области на прошедшем заседании.

В ближайшее время Михаилу Ведерникову вручат специальное удостоверение.

- Избирательная кампания в Псковской области прошла достойно, в строгом соответствии с законодательством, максимально открыто и прозрачно, - отметил председатель Избиркома Михаил Иванов.

В поддержку Михаила Ведерникова в Единый день голосования, 9 сентября, высказались 70,68 процентов пришедших на избирательные участки граждан. Протокол с результатами голосования уже опубликованы. 17 сентября в Пскове пройдет инаугурация главы региона.

КОНКРЕТНО

За пост губернатора в Псковской области сражались пять кандидатов (подробности).

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