Михаил Ведерников зарегистрирован в качестве избранного губернатора Псковской области

14 Сент. 18:17 2018-09-14T18:17:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Михаил Ведерников зарегистрирован 14 сентября в качестве избранного губернатора Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее решение принято Избирательной комиссией Псковской области на прошедшем заседании.

В ближайшее время Михаилу Ведерникову вручат специальное удостоверение.

- Избирательная кампания в Псковской области прошла достойно, в строгом соответствии с законодательством, максимально открыто и прозрачно, - отметил председатель Избиркома Михаил Иванов.

В поддержку Михаила Ведерникова в Единый день голосования, 9 сентября, высказались 70,68 процентов пришедших на избирательные участки граждан. Протокол с результатами голосования уже опубликованы. 17 сентября в Пскове пройдет инаугурация главы региона.

КОНКРЕТНО

За пост губернатора в Псковской области сражались пять кандидатов (подробности).