В Опочецком районе еще один велосипедист оказался под колесами автомашины

14 Сент. 18:33 2018-09-14T18:33:46+03:00

В Опочецком районе снова ДТП с участием велосипедиста, на этот раз обошлось без жертв. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Накануне там же пожилой мужчина погиб в результате ДТП

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В Опочке на улице Романенко легковой автомобиль сбил семидесятилетнего велосипедиста. ДТП произошло 14 сентября, в пятницу, около дома №13. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем машины находилась 35-летняя женщина. Водитель на перекрестке не уступила место в транспортном потоке велосипедисту, ехавшему по главной дороге.

- Пожилой мужчина отказался от предложений очевидцев вызвать скорую помощь и поехать в больницу, – сообщили в ведомстве.

Сейчас по факту аварии сотрудники управления проводят проверку.

КСТАТИ

Еще одно ДТП с участием велосипедиста произошло в Опочецком районе накануне, 13 сентября. Легковая машина на автодороге Опочка – Пустошка сбила 38-летнего мужчину на велосипеде. От полученных травм он скончался на месте происшествия до прибытия медиков (подробности).