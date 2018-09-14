В Опочецком районе еще один велосипедист оказался под колесами автомашины
В Опочке на улице Романенко легковой автомобиль сбил семидесятилетнего велосипедиста. ДТП произошло 14 сентября, в пятницу, около дома №13. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем машины находилась 35-летняя женщина. Водитель на перекрестке не уступила место в транспортном потоке велосипедисту, ехавшему по главной дороге.
- Пожилой мужчина отказался от предложений очевидцев вызвать скорую помощь и поехать в больницу, – сообщили в ведомстве.
Сейчас по факту аварии сотрудники управления проводят проверку.
КСТАТИ
Еще одно ДТП с участием велосипедиста произошло в Опочецком районе накануне, 13 сентября. Легковая машина на автодороге Опочка – Пустошка сбила 38-летнего мужчину на велосипеде. От полученных травм он скончался на месте происшествия до прибытия медиков (подробности).