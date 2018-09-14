2018-09-14T18:33:46+03:00
Происшествия

В Опочецком районе еще один велосипедист оказался под колесами автомашины

Накануне там же пожилой мужчина погиб в результате ДТП
Алексей Назаров
Поделиться:
В Опочецком районе снова ДТП с участием велосипедиста, на этот раз обошлось без жертв.В Опочецком районе снова ДТП с участием велосипедиста, на этот раз обошлось без жертв.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Опочке на улице Романенко легковой автомобиль сбил семидесятилетнего велосипедиста. ДТП произошло 14 сентября, в пятницу, около дома №13. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем машины находилась 35-летняя женщина. Водитель на перекрестке не уступила место в транспортном потоке велосипедисту, ехавшему по главной дороге.

- Пожилой мужчина отказался от предложений очевидцев вызвать скорую помощь и поехать в больницу, – сообщили в ведомстве.

Сейчас по факту аварии сотрудники управления проводят проверку.

КСТАТИ

Еще одно ДТП с участием велосипедиста произошло в Опочецком районе накануне, 13 сентября. Легковая машина на автодороге Опочка – Пустошка сбила 38-летнего мужчину на велосипеде. От полученных травм он скончался на месте происшествия до прибытия медиков (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам