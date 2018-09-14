2018-09-14T19:08:28+03:00
Политика

Псковские пограничники задержали иномарку с иностранцами при попытке незаконно пересечь границу

Четыре гражданина из стран Юго-Восточной Азии даже отпираться не стали, сразу рассказали о своем желании перебраться в другое государство
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
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В Псковской области в результате совместной российско-латвийской пограничной операции была пресечена попытка незаконного пересечения госграницы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, четыре иностранца, выходцы из стран Юго-Восточной Азии, были остановлены вблизи государственной границы.

Произошло все в 200 метрах к югу от деревеньки Заситино в Псковской области. Ехали граждане на легковой автомашине, за рулем находился местный житель. Он стал проводником для иностранцев, желавших попасть в Европу. Иномарка двигалась по дороге, минуя пункты пропуска, чем и обратила на себя внимание.

Иностранных граждан уже опросили. Как отметили в ведомстве, задержанные даже не стали отпираться о целях своей поездки, рассказали, что переезд в европейские страны - их давняя мечта.

Сейчас с ними проводятся административно-процессуальные действия и принимается решение об их дальнейшей судьбе. .

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