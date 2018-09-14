В Псковской области простились с архимандритом Тихоном (Секретаревым)
В Псковской области 14 сентября простились с архимандритом Тихоном (Секретаревым). Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», свои последние дни жизни он провел в обители, сюда прибыли сотни верующих, чтобы проводить его в последний путь.
Сотни верующих приехали проводить архимандрита Тихона (Секретарева) в последний путь.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Архимандрит Тихон скончался 12 сентября после продолжительной болезни.
Похоронили бывшего настоятеля монастыря в пещерах.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон.Фото: Дарья ХВАТКОВА
КОНКРЕТНО
Он родился в 1955 году в Москве в семье священнослужителя.
После окончания школы поступил в Ижевский механический институт, но оставил его после нескольких лекций по атеизму.
Потом была служба в армии.
В 1976 году он пришел в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, и в том же году был пострижен в монашество.
В 1995 году стал наместником монастыря.
Похоронили архимандрита Тихона (Секретарева) в пещерах под обителью.Фото: Дарья ХВАТКОВА
В мае 2018 по просьбе архимандрита Тихона его освободили от занимаемой должности из-за болезни.