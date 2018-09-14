2018-09-14T19:42:30+03:00
Общество

В Псковской области простились с архимандритом Тихоном (Секретаревым)

Более 20 лет он был наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
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В Псковской области простились с архимандритом Тихоном (Секретаревым).В Псковской области простились с архимандритом Тихоном (Секретаревым).Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Псковской области 14 сентября простились с архимандритом Тихоном (Секретаревым). Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», свои последние дни жизни он провел в обители, сюда прибыли сотни верующих, чтобы проводить его в последний путь.

Сотни верующих приехали проводить архимандрита Тихона (Секретарева) в последний путь. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Сотни верующих приехали проводить архимандрита Тихона (Секретарева) в последний путь.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Архимандрит Тихон скончался 12 сентября после продолжительной болезни.

Похоронили бывшего настоятеля монастыря в пещерах.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Митрополит Псковский и Порховский Тихон.Фото: Дарья ХВАТКОВА

КОНКРЕТНО

Он родился в 1955 году в Москве в семье священнослужителя.

После окончания школы поступил в Ижевский механический институт, но оставил его после нескольких лекций по атеизму.

Потом была служба в армии.

В 1976 году он пришел в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, и в том же году был пострижен в монашество.

В 1995 году стал наместником монастыря.

Похоронили архимандрита Тихона (Секретарева) в пещерах под обителью. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Похоронили архимандрита Тихона (Секретарева) в пещерах под обителью.Фото: Дарья ХВАТКОВА

В мае 2018 по просьбе архимандрита Тихона его освободили от занимаемой должности из-за болезни.

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