2018-09-14T20:03:23+03:00
Происшествия

У иностранки при въезде в Псковскую область нашли пистолет

Женщина уверяет, что забыла его выложить из машины перед поездкой
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Изъятый пистолет. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.Изъятый пистолет. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
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Сигнальный пистолет нашли в бардачке легковой автомашины псковские пограничники при совместном досмотре транспорта с представителями Псковской таможни. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, произошло это в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе.

46-летняя женщина, гражданка другого государства, решила въехать в Россию. При досмотре ее машины сотрудниками пункта пропуска и был обнаружен запрещенный к провозу предмет.

Женщина стала уверять, что не желала совершать какие-либо нарушения, что она всего-навсего забыла выложить пистолет из автомобиля перед поездкой.

В ведомстве подчеркнули, что оружие было изъято и передано сотрудникам таможни. В ближайшее время им предстоит разобраться с данным нарушением и принять меры в соответствии с российским законодательством.

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