2018-09-15T12:17:01+03:00
Происшествия

Житель Новосокольников за кражу компьютеров рискует попасть в тюрьму на пять лет

Молодого человека заключили под стражу, чтобы он не совершил других правонарушений
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Прокуратура взяла ход расследования на контроль.Прокуратура взяла ход расследования на контроль.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Из здания Великолукского лесничества в Новосокольниках пропали компьютеры. В краже подозревают 24-летнего жителя города. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе новосокольнической прокуратуры, сумму ущерба оценили в 15 600 рублей.

- Обвиняемый в краже имущества Великолукского лесничества заключен под стражу, - пояснили в ведомстве.

Такую меру пресечения затребовал следователь, который занимается этим делом. Правоохранитель настаивает, что подозреваемый может совершить ещё несколько краж, если останется на свободе. Прокурор с этими доводами согласился и ходатайство поддержал.

По версии следствия, 24-летний житель Новосокольников залез в здание, где располагается контора лесничества, взломав дверь. Затем парень вынес из кабинета компьютеры, мышки, клавиатуры и другие аксессуары. Вряд ли молодой человек собирался играть в компьютерные игры. Скорее всего, украденное предполагалось продать.

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы, а прокуратура взяла ход расследования на контроль.

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