2018-09-15T12:29:08+03:00
Происшествия

Жителя Новосокольников будут судить за обмен бидонов на водку и сигареты

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Мужчина знал, что бидоны ворованные, но всё равно продал их.Мужчина знал, что бидоны ворованные, но всё равно продал их.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новосокольнический районный суд рассмотрит уголовное дело о продаже ворованного имущества. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Новосокольнического района, на скамье подсудимых оказался 49-летний житель муниципалитета.

Следствие установило, что мужчина совершил преступление 27 июня 2018 года. Подозреваемый пошёл в деревню Насва, прихватив с собой два алюминиевых бидона. В деревеньке он выменял бидоны на две бутылки водки и блок сигарет. В самом факте обмена ничего преступного нет, однако позже стало ясно, что бидоны ворованные, а продавец прекрасно знал, каким путём они добыты. Мужчине не следовало бы избавляться от них таким путём, потому что деяние подпадает под действие стать уголовного кодекса «заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам