Жителя Новосокольников будут судить за обмен бидонов на водку и сигареты

15 Сент. 12:28 2018-09-15T12:29:08+03:00

Мужчина знал, что бидоны ворованные, но всё равно продал их. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Новосокольнический районный суд рассмотрит уголовное дело о продаже ворованного имущества. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Новосокольнического района, на скамье подсудимых оказался 49-летний житель муниципалитета.

Следствие установило, что мужчина совершил преступление 27 июня 2018 года. Подозреваемый пошёл в деревню Насва, прихватив с собой два алюминиевых бидона. В деревеньке он выменял бидоны на две бутылки водки и блок сигарет. В самом факте обмена ничего преступного нет, однако позже стало ясно, что бидоны ворованные, а продавец прекрасно знал, каким путём они добыты. Мужчине не следовало бы избавляться от них таким путём, потому что деяние подпадает под действие стать уголовного кодекса «заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.